Укрпочта потратит 82 миллиона на новую услугу: чем собираются удивлять пользователей

Государственная Укрпочта продолжает работать над модернизацией и усовершенствовать свои услуги. На одну из них компания потратит несколько десятков миллионов гривен.

Укрпочта будет развивать перевод денег

Укрпочта провела тендер разработки транзакционной системы, которая позволит выплачивать пенсии, денежную и социальную помощь электронными средствами. Аукцион выиграло ООО "Компания Профикс", стоимость проекта – 81,75 миллиона гривен.

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Стоимость базовой комплектации "Системы срочных переводов Профикс" составит 10,5 миллиона гривен. 28,8 миллиона будут стоить доработки. Еще 18 миллионов нужно на техническую поддержку системы сроком на 5 лет. Остальные деньги – это зарплата работникам, которые будут заниматься проектом.

В ходе тендера немного более выгодные условия предложила компания "Мидлвер Европа". Впрочем, в справке не было указано состояние выполнения работы для двух украинских банков, поэтому было решено делегировать проект другому подрядчику.

Следовательно, в будущем Укрпочта будет иметь свою систему переводов, приемки и обработки платежей, выплаты пенсий и другой льготной помощи, а также формирование отчетности.

Компания ProFIX зарегистрирована в Киеве и является собственностью польской ProFIX Poland Sp. z o.o. и несколько украинцев. Директор компании – Геннадий Кублановский.