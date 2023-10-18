Укрпошта розвиватиме переказ грошей

Укрпошта провела тендер щодо розробки транзакційної системи, яка дозволить виплачувати пенсії, грошову та соціальну допомогу електронними засобами. Аукціон виграло ТОВ "Компанія Профікс", вартість проєкту – 81,75 мільйона гривень.

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Вартість базової комплектації "Системи термінових переказів Профікс" складе 10,5 мільйонів гривень. 28,8 мільйона будуть коштувати доопрацювання. Ще 18 мільйонів потрібно на технічну підтримку системи терміном на 5 років. Решта грошей – це зарплата працівникам, які будуть займатися проєктом.

Цікаво! У ході тендера трішки вигідніші умови запропонувала компанія "Міддлвер Європа". Втім, у довідці не було вказано стан виконання роботи для двох українських банків, тож було вирішено делегувати проєкт іншому підряднику.

Відтак, у майбутньому Укрпошта матиме свою систему переказів, приймання та обробки платежів, виплати пенсій та іншої пільгової допомоги, а також формування звітності.

"Компанія ProFIX" зареєстрована у Києві та є власністю польської ProFIX Poland Sp. z o.o. і кількох українців. Директор фірми – Геннадій Кублановский.