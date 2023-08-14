Укрзализныця запустила "дочь" в Польше: чем будет заниматься компания

Укрзализныця теперь будет работать в Польше. "Дочка" компании в соседней стране получила название Ukrainian Railways Cargo Poland.

Укрзализныця теперь будет работать на территории ЕС. Дочерняя компания начала свою деятельность в соседней Польше.

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Чем будет заниматься новая компания в Польше

Ukrainian Railways Cargo Poland начала свою работу в Польше 9 августа. Главная цель открытия филиала Укрзализныци в ЕС – координация работы грузовладельцев с иностранными железными дорогами.

Также разработка, внедрение новых продуктов, которые мы предлагаем предоставлять рынку, а именно: комплексные услуги по перевозке грузов door to door в Европейский союз и обратно,

– рассказали представители компании.

"Дочка" Укрзализныци будет оперировать вагонами на путях габарита 1435 миллиметров. Сейчас в распоряжении компании немного таких вагонов, ими оперируют по румынской железной дороге.

В ближайшее время планируется расширение не только расширение парка, но и его разнообразие. В частности, речь идет о закупке фитинговых платформ, которыми будут оперировать на территории ЕС.