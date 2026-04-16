Называл Трампа "глупым, как лиса": умер инвестор-легенда Марк Мобиус

На днях ушел из жизни один из самых известных инвесторов мира Марк Мобиус. Именно его считают человеком, который фактически "показал" глобальным инвесторам развивающиеся рынки задолго до того, как они стали мейнстримом.

Известно, что Марк Мобиус умер 15 апреля, пишет FT.

Свою карьеру он тесно связал с компанией Franklin Templeton, куда присоединился еще в 1987 году. За более чем 30 лет работы он не только сделал себе имя, но и запустил один из первых фондов, ориентированных на развивающиеся рынки,.

Мобиус возглавлял Templeton Emerging Markets Investment Trust до 2015 года и за это время превратил его из относительно небольшого фонда в гиганта: активы под управлением выросли со 100 миллионов долларов до 40 миллиардов. Окончательно он покинул Franklin Templeton в 2018 году:

Инвестора хорошо знали не только за его профессиональные достижения, но и за характер.

Он был прямолинейным и не боялся резких высказываний.

Например, в 2018 году в интервью он назвал Дональд Трамп "глупым, как лиса".

Его подход к работе был максимально "полевым". В своей биографии Мобиус упоминал, что объездил десятки стран в поисках недооцененных компанийбывал на каучуковых плантациях в Таиланде, тестировал велосипеды в сельской местности Китая и даже пробовал экзотические блюда – от мяса верблюда до жареных скорпионов.

После ухода из Franklin Templeton он не остановился. Вместе с коллегами основал собственную компанию Mobius Capital Partners и прямо заявлял: на пенсию не собирается. Активную роль в бизнесе он сохранял до последних лет и оставил руководящую должность только в 2023-м.

