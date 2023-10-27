Британская компания Unilever оказалась под значительным давлением из-за деятельности России. Впрочем, конгломерат считает доходы и не очень учитывает репутационные скандалы.

Unilever продолжает работу на российском рынке

Как свидетельствует отчетность Unilever за 3 квартал 2023 г., компания продолжает активную деятельность на российском рынке. Кроме того, британцы не объявляют ни одного плана по выходу с российского рынка.

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Компания, которая производит мороженое Cornetto и мыло Dove, наоборот отстаивает свое присутствие рынка окупантов. Мол, присутствие в России обусловлено "мерами сдерживания", введенными российскими властями. Кроме того, Unilever оправдывается минимизацией вклада в российский бюджет, хотя успешные финансовые показатели компании говорят несколько иное.

Российское правительство действительно обрушивает цены международного бизнеса при его продаже и заставляет еще заплатить большой налог от сделки. Впрочем, это не помешало многим компаниям уйти с российского рынка.

В то время как Кремль продолжает создавать препятствия для выхода из российского рынка, исследование B4Ukraine показывает, что все еще возможно осуществить ответственный выход и избежать соучастия в незаконном вторжении России в Украину.

– заявили в организации.

Впрочем, британская компания остается глухой по поводу призывов о выходе из России. В то же время менеджмент Unilever планирует "новый план действий для стимулирования роста и раскрытия потенциала".

Сейчас работать на российском рынке, не помогая кафиров, просто невозможно. Любая компания платит налоги в российский бюджет, финансируя войну против Украины, а также помогает Кремлю мобилизовать сотрудников.