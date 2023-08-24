Uniqa наконец-то смогла продать свой бизнес в России и уйти от оккупантов – Raiffeisen тоже в иг
Страховая группа Uniqa уходит с российского рынка. Соглашение еще не завершено, но процедура уже находится на завершающем этапе.
Австрийская страховая группа Uniqa покидает российский рынок. Приобрести бизнес должен российский страхователь "Ренесанс Жизнь", но о завершении соглашения информации еще не было.
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В России дочерняя компания Uniqa и Raiffeisen называлась "Райффайзен Жизнь". Страхователю принадлежала доля в 75%, банку – остальные 25%.
Мы в основном прекратили какие-либо новые бизнес-операции в России сразу после начала войны, а также воздержались от каких-либо дальнейших инвестиций... Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на которую приходится гораздо меньше 1% дохода группы и потому она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это значит, что мы выходим из России,
– прокомментировали в Uniqa уход с российского рынка.
Стоимость сделки пока не раскрывается. Для того чтобы полностью завершить процесс, осталось получить разрешение от российских властей.
Напомним, Raiffeisen Bank International, несмотря на давление Европейского центрального банка и других институций, остается работать на российском рынке. НАПК внесло финучреждение в список международных спонсоров войны.