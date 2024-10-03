Кто должен платить налоги: работодатель или работник

Украинцев интересует вопрос, кто несет основную налоговую нагрузку: работодатель или работник. Впрочем, в Украине распределяются налоговые обязанности между обеими сторонами трудовых отношений.

Кто за кого платит налоги в Украине

По информации Государственной службы по вопросам труда, при каждой выплате заработной платы работодатель обязан удерживать следующие налоги с каждого работниканалог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% и военный сбор (ВС) – 1,5%.

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То есть, если первые два налога удерживаются из заработной платы наемного работника, то ЕСВ (Единый социальный взнос) в размере 22% уплачивается работодателем самостоятельно.

Обратите внимание! Если фактическая зарплата работника меньше минимальной (в частности в случае неполного рабочего дня), размер ЕСВ не может быть ниже минимального. НДФЛ и военный сбор при этом исчисляются от фактического размера зарплаты.

Например, если заработная плата работника на основном месте работы составляет 10 000 гривен, то расчет будет следующим:

из суммы зарплаты вычитаются НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%), поэтому работник получает на руки – 8 050 гривен;

а на зарплату начисляется и уплачивается ЕСВ в размере 2 220 гривен (10 000 гривен х 22%).

Итак, целом работодатель платит 12 220 гривен.