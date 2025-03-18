Новые правила отчетности: Верховная Рада рассмотрит упрощение для бизнеса

Украинские предприниматели могут получить упрощенные условия отчетности. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену ежемесячной подачи отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ), налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора для юридических лиц и ФЛП с наемными работниками.

Что изменится для бизнеса

Речь о законопроекте №13108. Как объяснила соавтор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, новые правила позволят предпринимателям отчитываться ежеквартально вместо ежемесячно, информирует 24 Канал.

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Возвращаем 4 отчета вместо 12. Это существенно уменьшит бюрократическую нагрузку и административные расходы бизнеса,

– отметила парламентарий.

Почему это важно

С 1 января 2025 года в Украине начала действовать ежемесячная отчетность, что увеличило нагрузку на бухгалтеров и предпринимателей. Если законопроект примут, бизнесу будет легче работать в условиях военного времени и послевоенного восстановления.

Законопроект станет важным шагом в дерегуляции и поддержке предпринимателей, что может положительно повлиять на экономическую активность в стране.