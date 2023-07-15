В Украине упростили процедуру банкротства: какие изменения приняли депутаты

Верховная Рада приняла законопроект №7442. Он упрощает процедуру банкротства бизнеса во время войны.

Из-за полномасштабной войны многие субъекты хозяйствования стали неплатежеспособными. Чтобы они могли легче оформить банкротство, депутаты уточнили несколько процессуальных вопросов и двигали определенные технические неувязки.

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Какие изменения приняли для упрощения банкротства

Арбитражные органы управления могут выполнять свои полномочия без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Это уменьшает сроки рассмотрения дел и потери, связанные с отсрочкой решений.

Также требования кредиторов будут обеспечивать не только за счет ареста имущества должника, но и имущества лиц, состоящих в субсидиарной или солидарной ответственности с должником. До конца военного положения и месяцев после него собрание и комитет кредиторов могут проходить в дистанционном режиме. Хозяйственный суд по своему усмотрению может продлить сроки проведения заседаний.

Если долги реструктуризированы по плану, то начисление процентов на долг будут останавливать. В законе говорится и о том, что в случае, если банкротство обусловлено боевыми действиями, дело может быть открыто без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему.