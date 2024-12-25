Зеленский подписал законопроект об историческом повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который откладывает введение повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

На сайте парламента указано: "Возвращено с подписью президента". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона №9319 на сайте Верховной Рады.

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Что предусматривает закон

Нововведения касаются как физических лиц-предпринимателей (ФЛП), так и юридических лиц, которые используют упрощенную систему налогообложения третьей группы.

Основные положения закона:

Повышение военного сбора. Ставка сбора с доходов украинцев возрастет с 1,5% до 5%.

Ставка сбора с доходов украинцев возрастет с 1,5% до 5%. Обязательство ФЛП платить военный сбор. Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год. III группа лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, обязана уплатить 1% военного сбора.

Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год. III группа лиц-предпринимателей и юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, обязана уплатить 1% военного сбора. Для упрощенцев I, II и IV группы введен фиксированный военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (около 800 грн в месяц).

Также с 1 января 2025 года вводится обязательная ежемесячная отчетность для налоговых агентов по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору.