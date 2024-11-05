Цифровые платформы под контролем: ЕС вводит НДС для Airbnb и Uber

Европейский Союз примет новые правила, которые обязывают платформы краткосрочной аренды жилья и вызова такси платить НДС. Почему решили это сделать, читайте дальше.

Что известно о введении налога для платформ

Операторы платформ, таких как Airbnb и Uber, будут обязаны взимать и перечислять НДС в случаях, когда их поставщики услуг (водители или владельцы жилья) не платят налог самостоятельно, передает 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.

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Согласно новым правилам, оператор платформы будет считаться "поставщиком" и собирать НДС непосредственно с клиента, а затем передавать его налоговым органам.

Обратите внимание! Платформы получили короткий переходный период для адаптации к новым требованиям. Решение вступит в силу после консультаций с Европейским парламентом и формального утверждения Советом ЕС.

На сегодня большинство индивидуальных поставщиков и малых бизнесов на таких платформах не платят НДС. Это связано с тем, что они часто не регистрируются для уплаты налога или не осведомлены о своих налоговых обязательствах в других странах ЕС.