Бизнесмены "кинули" банк на 128 миллионов гривен: прокуратура объявила подозрение
- Двум мужчинам в Киеве сообщено о подозрении в присвоении табачной продукции на сумму более 143 миллионов гривен, что привело к убыткам банка-гаранта на 128 миллионов гривен.
- Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины, а следствие продолжается под наблюдением полиции Киева и киберполиции.
В Киеве сообщила о подозрении двум мужчинам, которые присвоили табачную продукцию на сумму более 143 миллионов гривен, из-за чего покрыть стоимость товара пришлось банку-гаранту.
Детали дела
По данным прокуратуры, подозреваемые занимались оптовой торговлей табачными изделиями и получили продукцию от швейцарской компании-производителя с двухнедельной отсрочкой платежа. Гарантом уплаты выступал коммерческий банк, подробнее рассказывает 24 Канал.
В 2024 году товар, имевший статус залогового имущества банка, не был оплачен. Часть суммы банк покрыл средствами компании, а более 128 миллионов гривен оплатил из собственных ресурсов, понеся убытки.
Что грозит мужчинам?
Лиц подозревают в присвоении чужого имущества по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью до трех лет.
Заметим, что следствие продолжается. Досудебное расследование проводит следственное управление полиции Киева при поддержке Управления противодействия киберпреступности Департамента киберполиции НПУ.
Акцизный налог в Украине: аккутально о главном
- Поступления от акцизного налога составили 129,5 миллиардов гривен, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Ранее в Винницкой области разоблачили организованную группу, занимавшуюся подпольным производством и сбытом табачных изделий. Правоохранители изъяли более 50 тысяч сигарет и оборудование.
Во Львове также обнаружили подпольную схему по реализации электронных сигарет. Ее организовала группа из семи человек. В ходе следственных действий был конфискован товар на сумму более 36 миллионов гривен