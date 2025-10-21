Бізнесмени "кинули" банк на 128 мільйонів гривень: прокуратура оголосила підозру
- Двом чоловікам у Києві повідомлено про підозру у привласненні тютюнової продукції на суму понад 143 мільйони гривень, що призвело до збитків банку-гаранта на 128 мільйонів гривень.
- Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація майна за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України, а слідство триває під наглядом поліції Києва та кіберполіції.
У Києві повідомила про підозру двом чоловікам, які привласнили тютюнову продукцію на суму понад 143 мільйони гривень, через що покрити вартість товару довелося банку-гаранту.
Деталі справи
За даними прокуратури, підозрювані займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами та отримали продукцію від швейцарської компанії-виробника з двотижневою відстрочкою платежу. Гарантом сплати виступав комерційний банк, детальніше розповідає 24 Канал.
У 2024 році товар, що мав статус заставного майна банку, не було оплачено. Частину суми банк покрив коштами компанії, а понад 128 мільйонів гривень сплатив зі власних ресурсів, зазнавши збитків.
Що загрожує чоловікам?
Осіб підозрюють у привласненні чужого майна за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади чи займатися діяльністю до трьох років.
Зауважимо, що слідство триває. Досудове розслідування проводить слідче управління поліції Києва за підтримки Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НПУ.
Акцизний податок в Україні: акутально про головне
- Надходження від акцизного податку склали 129,5 мільярдів гривень, що на третину більше, ніж за аналогічний період торік.
- Раніше на Вінничині викрили організовану групу, що займалася підпільним виробництвом та збутом тютюнових виробів. Правоохоронці вилучили понад 50 тисяч сигарет і обладнання.
У Львові також виявили підпільну схему з реалізації електронних сигарет. Їїї організовала група із семи осіб. У ході слідчих дій було конфісковано товар на суму понад 36 мільйонів гривень