После более 20 лет работы: в Киеве закрывается известная сеть супермаркетов

Сеть супермаркетов "Континент", которая более двух десятилетий работала в столице, прекращает свою деятельность.

Сеть на рынке более 20 лет

Об окончательном закрытии компания сообщила в соцсетях, информирует 24 Канал.

Первый магазин "Континент" открылся в Киеве еще в 1993 году, а уже через три года – первый полноценный супермаркет. В 2016-м ритейлер попытался обновиться через ребрендинг, однако удержаться на конкурентном рынке не удалось.

Магазины уже не работают?

Из пяти последних торговых точек четыре уже прекратили работу:

на улице Якуба Коласа,

проспекте Свободы,

улице Академика Кудряшова,

улице Дмитриевской.

На Google-картах эти локации уже обозначены как "Закрыто навсегда",

Заметьте. Единственный магазин, что еще работает - на улице Академика Кудряшова в Соломенском районе, – закроется 3 ноября.

По информации Украинского совета торговых центров, на бывших локациях "Континета" откроются магазины "Сильпо". Однако, в сети супермакетов этого пока не комментировали.

Кстати, ранее мы писали, что Fozzy Group, известная сетью супермаркетов "Сильпо", совместно с польским менеджером Мацеем Гавронским создала в Польше новую компанию IDKFA IDCLIP, которая стала официальным франчайзи французской ритейл-сети Carrefour.