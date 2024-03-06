В России стал рекордно длинным рабочий день: в какой сфере работают сверх нормы

По результатам 2023 года средняя продолжительность рабочего дня в России выросла на 4 минуты, обновив максимум 2019 года. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные Росстата.

Сколько длится рабочий день в России

По результатам прошлого года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составляла 7,17 часов, что эквивалентно 7 часам и 10 минутам. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 4 минуты.

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Российские СМИ подчеркивают, что 7,17 часов – это максимум за 19 лет измерений, которые доступны на сайте Росстата. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году (7,15 часов).

Однако из-за пандемии COVID-19, локдаун и роста уровня безработицы среднее значение продолжительности рабочего дня в России снизилось. Российские СМИ отмечают, что в 2021 – 2022 годах "произошел компенсаторный рост".

В какой сфере рабочий день длится дольше всего

Самый длинный рабочий день зафиксирован в сфере рыбоводства и рыболовства – в среднем, там работали 8,21 часа.

– в среднем, там работали 8,21 часа. Также немало длится рабочий день у сотрудников турагентств, работники сферы добычи металлических руд, здравоохранения и социальных услуг, а также транспорта, госуправления и обеспечения военной безопасности.

По мнению экспертов, которых опросили российские СМИ, рост продолжительности рабочего дня связан с дефицитом на рынке труда России. В Минтруда России считают, что причина роста продолжительности рабочего дня – высокая загрузка производственных мощностей.