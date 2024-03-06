Снятие санкций с российского миллиардера
Российский миллиардер и основатель газовой компании "Итера" Игорь Макаров больше не находится под санкциями. О соответствующем решении уже сообщило правительство Великобритании.
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Как сообщают британцы, в прошлом году тот полностью отказался от российского гражданства и взял паспорт Кипра. Кроме того, его компания "Арети" уже не работает на российском рынке, поэтому причин держать его под ограничениями больше нет. Больше никаких деталей британское правительство не сообщает.
В 2022 году Великобритания наложила санкции на Игоря Макарова из-за подозрения, что он сотрудничает с российским правительством или работает в стратегической для россиян сфере. Тогда под ограничения также попали Рик Нисанов, Зарах Илиев и Искандар Махмудов.
На сайте британского правительства Макаров имеет гражданство Кипра, однако указан как уроженец Туркменистана. По оценке Forbes, его состояние составляет 2,2 миллиарда долларов.
Ранее Великобритания уже снимала санкции с россиян. В 2023 году перестали действовать ограничения против Олега Тинькова ("Тинькофф Банк") и Льва Хасиса ("Сбербанк").
Ранее сообщалось, что Турция из-за страха вторичных санкций уменьшила экспорт в Россию на треть.