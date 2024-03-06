Скільки триває робочий день в Росії

За результатами минулого року середня фактична тривалість робочого дня в Росії становила 7,17 години, що еквівалентне 7 годинам та 10 хвилинам. Зростання порівняно з попереднім роком становило 4 хвилини.

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Російські ЗМІ підкреслюють, що 7,17 години – це максимум за 19 років вимірювань, які доступні на сайті Росстату. Попередній рекорд було встановлено 2019 року (7,15 години).

Однак через пандемію COVID-19, локдаун та зростання рівня безробіття середнє значення тривалості робочого дня у Росії знизилося. Російські ЗМІ зауважують, що У 2021 – 2022 роках "відбулося компенсаторне зростання".

У якій сфері робочий день триває найдовше

Найдовший робочий день зафіксовано у сфері рибництва та рибальства – у середньому, там працювали 8,21 години.

– у середньому, там працювали 8,21 години. Також чимало триває робочий день у співробітників турагенцій, працівники сфери видобутку металевих руд, охорони здоров'я та соціальних послуг, а також транспорту, держуправління і забезпечення військової безпеки.

Цікаво! На думку експертів, яких опитали російські ЗМІ, зростання тривалості робочого дня пов'язане з дефіцитом на ринку праці Росії. У Мінпраці Росії вважають, що причина зростання тривалості робочого дня – високе завантаження виробничих потужностей.