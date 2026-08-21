Требуются слесари и сварщики: мигрантов из Индии массово набирают на работу в России

В России запустили цифровую платформу для привлечения иностранных работников. Первой страной, из которой планируется активно набирать персонал, стала Индия.

Почему Россия начала искать трудовых мигрантов из Индии

Такую программу российский "Сбербанк" совместно с сервисом "Работа.ру" запустил на фоне массового дефицита кадров в России, пишет The Moscow Times.

По оценке "Сбербанка", в российской экономике сейчас не хватает около 2,6 миллиона работников. В банке объясняют, что индийский рынок труда значительно больше, поэтому даже миллионы вакансий в России составляют относительно небольшую часть от количества занятых в Индии.

На платформе уже ищут, в частности:

слесарей;

сварщиков;

других квалифицированных рабочих;

специалистов для предприятий различных отраслей.

Как будет проходить набор индийских работников

Платформа должна объединить российских работодателей, иностранных рекрутинговых партнеров и организации, которые помогают с переездом и оформлением работников.

По замыслу "Ощадбанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации.

Мы хотим помочь российскому бизнесу как можно быстрее нанимать иностранных специалистов. Это сложнее, чем внутри страны, нужно учесть больше нюансов. Подбор кандидатов, подготовка документов, юридические вопросы, переезд, адаптация на новом месте – наше решение автоматизирует все эти аспекты, что удобно и для работодателя, и для работника,

– сказал заместитель председателя правления "Ощадбанка" Анатолий Попов.

Где в России больше всего не хватает работников

Проблема дефицита кадров в России, по оценкам местного бизнеса и чиновников, может только усугубляться. Глава "Сбербанка" Герман Греф ранее заявлял, что в ближайшие годы стране может не хватать от 2,8 до 5 миллионов работников. В частности, значительная потребность в кадрах существует:

в сельском хозяйстве, особенно во время сбора урожая;

в добывающей промышленности;

на производственных предприятиях;

в электроэнергетике;

в компаниях, производящих инвестиционные товары.

Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь работников.

К слову, российский бизнес массово пересматривает свои кадровые планы. 23% предприятий планируют оптимизацию штата, в основном – в пределах до 10%.

Также большая часть предприятий заявила, что пока не собирается менять численность персонала, а расширять команды намерены 14% компаний.

Сокращения затрагивают даже крупнейших работодателей – "Ощадбанк", РЖД, "Газпром". В то же время дефицит кадров сохраняется в производстве, строительстве, транспорте, логистике и IT.