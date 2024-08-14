В Starbucks сменился гендиректор из-за чего акции пошли вверх

Новым директором Starbucks стал Брайан Никкол, руководитель мексиканского гриль-бара Chipotle. После такого решения акции компании выросли.

Новый директор Starbucks

Бывший директор Starbucks Лаксман Нарасимхан, который официально занял должность генерального директора в апреле 2023 года, был переманят у производителя лизола Reckitt.

Читайте также Засчитывается ли в страховой стаж период отпуска без зарплаты

В течение последних 5 лет компания потеряла примерно 20% своей стоимости, а широкий рыночный индекс S&P 500 вырос более чем на 80%. В июле спрос в США и Китае значительно снизился.

Уже во вторник акции Starbucks выросли на 21%.

Как сообщается, Starbucks сталкивается с давлением со стороны Elliott Management, который недавно приобрел значительный пакет акций кофейного гиганта стоимостью 2 миллиарда долларов. Хедж-фонд предложил компании расширить совет директоров и рассмотреть возможность назначения генерального директора Elliott Джесси Кона членом совета.

Эллиотт охарактеризовал назначение Никкола как "трансформационный шаг вперед" для компании. Однако Starbucks решительно отрицает любые заявления о том, что Эллиотт играл какую-то роль в принятии решения о замене генерального директора.

Новоназначенный генеральный директор кофейного гиганта вступает в должность в среде, обозначенной значительными вызовами. Недавно компания изменила свою бизнес-модель, предоставляя приоритет мобильным заказам, отойдя от традиционных кофеен, рассчитанных на длительное посещение.

Starbucks находятся в конкурентной среде Китая, где компании-конкуренты снижают цены на кофе. Кроме того, заведения кофейного гиганта на Ближнем Востоке испытывают бойкоты со стороны палестинцев в свете продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС.