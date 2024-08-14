Новий директор Starbucks

Колишній директор Starbucks Лаксман Нарасімхан, який офіційно обійняв посаду генерального директора у квітні 2023 року, був переманений у виробника лізолу Reckitt.

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Протягом останніх 5 років компанія втратила приблизно 20% своєї вартості, а широкий ринковий індекс S&P 500 зріс більш ніж на 80%. У липні попит в США та Китаї значно знизився.

Нагадаємо! Вже у вівторок акції Starbucks зросли на 21%.

Як повідомляється, Starbucks стикається з тиском з боку Elliott Management, який нещодавно придбав значний пакет акцій кавового гіганта вартістю 2 мільярди доларів. Хедж-фонд запропонував компанії розширити раду директорів і розглянути можливість призначення генерального директора Elliott Джессі Кона членом ради.

Елліотт охарактеризував призначення Ніккола як "трансформаційний крок вперед" для компанії. Однак Starbucks рішуче заперечує будь-які заяви про те, що Елліотт відігравав якусь роль у прийнятті рішення про заміну генерального директора.

Новопризначений генеральний директор кавового гіганта вступає на посаду у середовищі, позначеному значними викликами. Нещодавно компанія змінила свою бізнес-модель, надаючи пріоритет мобільним замовленням, відійшовши від традиційних кав'ярень, розрахованих на тривале відвідування.

Зауважте! Starbucks перебувають в конкурентному середовищі Китаю, де компанії-конкуренти знижують ціни на каву. Крім того, заклади кавового гіганта на Близькому Сході зазнають бойкотів з боку палестинців у світлі триваючого конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.