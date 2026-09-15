В Украине появился новый мобильный оператор: какие тарифы и цены он предлагает

На украинский рынок вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile. Он будет работать на базе "ТриМоб", а пользователям уже предложили первые тарифные планы.

Какие тарифы на мобильную связь предлагает U Mobile

U Mobile был создан "Укртелекомом", а сам оператор использует модель виртуальной мобильной связи, говорится в сообщении компании.

Новый оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих тарифах пользователь получает:

500 минут для звонков по Украине;

15 SMS;

Стоимость тарифов начинается от 360 гривен в месяц. При этом абоненты могут сразу оплатить услуги на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Чем дольше период предоплаты, тем ниже будет месячная стоимость:

"Семерка" 15 ГБ 1 месяц – 360 гривен "Семка" 15 ГБ 3 месяца – 900 гривен; "Семка" 15 ГБ 6 месяцев – 1 500 гривен; "Семерка" 15 ГБ на 12 месяцев – 2 700 гривен; "Семерка" 60 ГБ 1 месяц – 400 гривен; Симка 60 ГБ на 3 месяца – 1 050 гривен; Симка 60 ГБ на 6 месяцев – 1 950 гривен; "Семка" 60 ГБ на 12 месяцев – 3 600 гривен.

Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка". Он включает мобильную связь и оптический интернет со скоростью до 1 Гбит/с, а за обе услуги пользователь оплачивает одним счетом.

Приглашаем вас воспользоваться преимуществами новых тарифов "Семка" и сменить свой текущий тарифный план, отправив SMS с текстом 0 на номер 2203 или обратившись в контакт-центр по телефону 1188. Подключить новый или перенести свой существующий номер от другого оператора вы можете на сайте,

– сообщает оператор.

Как будет работать новый оператор

U Mobile является виртуальным оператором. То есть компания не создает отдельную собственную мобильную сеть, а использует инфраструктуру других операторов на основании коммерческих соглашений.

Подключиться к U Mobile можно с помощью обычной SIM-карты или eSIM. После активации связь становится доступной, а оплаченный пакет начинает действовать со следующего календарного месяца.

К слову, в Украине до конца 2026 года возможно новое повышение тарифов на мобильную связь из-за необходимости закупки оборудования для автономной работы сетей.

Операторы, скорее всего, будут действовать выборочно: пересматривать в первую очередь устаревшие тарифы, предлагать переход на новые пакеты или сочетать более высокую цену с увеличением объема интернета, минут или услуг роуминга. Главным фактором новых затрат для телеком-рынка является инициатива Минцифры по обеспечению автономной работы не менее 70% базовых станций в течение 72 часов.