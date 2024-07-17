В Украине могут подорожать сладкие газированные напитки

Финансовый комитет Верховной Рады одобрил законопроект о введении налога на сладкую воду. Разница в цене будет ощутима уже со следующего года.

Как подорожает газировка

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, который отметил, что сам не голосовал за документ, поскольку считает его сложным для администрирования.

Читайте также Как зарабатывать минимум 50 тысяч гривен, сидя дома

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в налоговый кодекс, чтобы включить в подакцизные товары напитки с добавленным сахаром или другими подсластителями.

Предлагается установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за литр, что равняется примерно 4,5 гривны налога на литр.

Стоит добавить, что эта идея не является новой. В прошлом году были зарегистрированы такие законопроекты: