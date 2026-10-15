Украинцам грозят массовые увольнения: "Эпицентр", Fozzy и УЗ уже сокращают сотрудников

Украинский рынок труда оказался в противоречивой ситуации: работодатели уже сокращают штаты. Количество вакансий уменьшается, а эксперты не исключают, что в ближайшее время украинцам будет сложнее найти работу.

Что происходит на рынке труда

На рынке труда одновременно усиливаются две тенденции: нехватка специалистов в ряде отраслей и сокращение рабочих мест в компаниях, столкнувшихся с финансовыми трудностями, пишет "Минфин".

С персоналом ситуация очень сложная, особенно в восточных регионах. Дефицит наблюдается во всех звеньях производства – не хватает пекарей, технических работников, водителей, руководителей среднего звена и даже директоров,

– говорит вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

В то же время часть работодателей вынуждена сокращать расходы на персонал. По словам советника Конфедерации работодателей Украины и директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, массовых увольнений в сентябре пока не было, однако вероятность такого развития событий сохраняется.

Почему компании сокращают сотрудников

На кадровые решения влияют финансовые потери, повреждения инфраструктуры и остановка производственных процессов. Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy.

В частности, Fozzy заявила о сокращении части офисного персонала, включая IT-подразделения. В компании пояснили, что "это вынужденное решение, связанное с тем, что война все больше влияет на нашу работу".

Металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" тем временем сообщило о полной остановке производства. По словам Колышко, работников пока не увольняют, но отправляют в простой, что сказывается на их доходах.

На этом фоне работодатели все внимательнее пересматривают расходы. Если финансовые трудности продолжатся, количество сокращений может возрасти.

Кого могут сократить в первую очередь

По оценке Родиона Колышко, под угрозой могут оказаться не только производственные работники, но и офисные специалисты. В частности, речь идет о так называемых "белых воротничках". Среди категорий работников, которых могут затронуть сокращения:

офисный персонал и менеджеры среднего звена; PR-специалисты и маркетологи; работники торговли; рабочие и производственные мастера.

В то же время ситуация различается в зависимости от отрасли и конкретного работодателя. Часть предприятий продолжает искать сотрудников, ведь нехватка кадров никуда не исчезла.

Что будет с зарплатами и поиском работы

Если количество сокращений будет расти, на рынке труда может усилиться конкуренция за вакансии. Сотрудникам, потерявшим работу, придется соревноваться за доступные предложения с другими кандидатами, а работодатели получат больше возможностей для выбора персонала. Это может повлиять и на зарплаты:

В последние годы дефицит работников подталкивал компании повышать оплату труда, чтобы удержать команды и привлечь новых специалистов.

Если спрос на работников ослабнет, темпы роста зарплат могут замедлиться.

В то же время говорить о неизбежных массовых увольнениях пока рано. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от финансового состояния предприятий, объемов их деятельности и количества вакансий в различных отраслях. На данный момент главный сигнал для работников – рынок труда становится менее предсказуемым.