Укр Рус
Бизнес Актуальные новости В Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков: новые машины стоят, потому что управлять некому
17 июля, 11:08
1

В Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков: новые машины стоят, потому что управлять некому

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков, что приводит к простою трети транспорта.
  • Минразвития инициирует программы для привлечения новых специалистов, включая женщин, ветеранов и молодежь.
  • Крупные компании имеют возможность бронировать до 50% персонала, но возникает потребность в перепрофилировании кадров.

В сфере большегрузных перевозок фиксируют острый кадровый голод. До 30% грузовиков простаивают из-за нехватки водителей категории СЕ

Кризис в логистике?

Об этом сообщил заместитель министра развития общин Сергей Деркач в интервью Укринформу, передает 24 Канал.

Смотрите также Рынок труда ожил: какие специалисты нужны бизнесу в июне

"Имеем около 130 тысяч грузовиков. Но 30 – 40 тысяч водителей не хватает – то есть треть транспорта не работает", – отметил чиновник.

По словам Деркача, проблема стала критической. Более того, даже крупные компании не могут использовать новые автомобили из-за отсутствия персонала.

"Стоит 30 новых грузовиков, есть контракты, но некому ездить", – добавил он.

Какие решения предлагают?

Минразвития инициирует ряд программ, чтобы привлечь к профессии новых специалистов, в частности, женщин, ветеранов и молодежь. Также продолжается работа с бизнесом по бронированию сотрудников.

Например, компании, которые работают на международном рынке, имеют право забронировать до 50% персонала, но часто работники не являются непосредственно водителями, поэтому возникает потребность перепрофилирования кадров.