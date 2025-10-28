Под видом мировых брендов: в Украине обнаружили продажу поддельной одежды на десятки миллионов

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) пресекло деятельность группы лиц, которые организовали незаконную продажу одежды, обуви и аксессуаров под видом продукции мировых брендов.

Магазины использовали логотип мирового бренда

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает 24 Канал. Отмечают, что заявление о нарушении подала представительница компании – правообладателя торговой марки, которая сообщила о незаконном использовании логотипа популярного спортивного бренда. По ее словам, продажа контрафактной продукции наносит существенный ущерб компании.

В ходе расследования детективы выяснили, что организаторы создали сеть спортивных магазинов в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, где открыто продавали поддельные товары – обувь, спортивные костюмы, рюкзаки, кошельки и другие аксессуары. Заказы также принимали через соцсети и мобильные приложения, отправляя продукцию по почте по всей Украине.

Полученные средства фигуранты переводили на отдельный банковский счет.

Сколько зарабатывали "дельцы"?

Во время обысков в магазинах, офисах и на складах на территории Одесской области детективы БЭБ изъяли более 23 тысяч единиц поддельной одежды и обуви, 426,5 тысяч гривен наличными, офисную технику и черновую бухгалтерию. Общая стоимость изъятого составляет примерно 33,4 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

БЭБ борется с контрабандой: актуально о главном