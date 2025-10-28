Під виглядом світових брендів: в Україні виявили продаж підробленого одягу на десятки мільйонів

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинило діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом продукції світових брендів.

Магазини використовували логотип світового бренду

Про це повідомила пресслужба відомства, передає 24 Канал. Зазначають, що заяву про порушення подала представниця компанії – правовласника торгової марки, яка повідомила про незаконне використання логотипу популярного спортивного бренду. За її словами, продаж контрафактної продукції завдає суттєвих збитків компанії.

У ході розслідування детективи з'ясували, що організатори створили мережу спортивних магазинів у Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях, де відкрито продавали підроблені товари – взуття, спортивні костюми, рюкзаки, гаманці та інші аксесуари. Замовлення також приймали через соцмережі та мобільні застосунки, надсилаючи продукцію поштою по всій Україні.

Отримані кошти фігуранти переказували на окремий банківський рахунок.

Скільки заробляли "ділки"?

Під час обшуків у магазинах, офісах і на складах на території Одещини детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі одиниць підробленого одягу та взуття, 426,5 тисяч гривень готівкою, офісну техніку та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого становить приблизно 33,4 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

