Цены вырастут или нет: METRO, "Фокстрот" и "Эпицентр" рассказали о проблемах с поставками

Повреждения складов и логистической инфраструктуры уже вынуждают большие розничные сети перестраивать систему поставок. Для покупателей это может означать временное отсутствие отдельных товаров, а в некоторых категориях – дополнительное давление на цены.

Какие товары в наибольшей степени зависят от логистики

После ударов России по бизнесу большие компании сталкиваются с проблемами с поставками и логистикой в целом. Представители METRO Украина, "Фокстрот" и "Эпицентра" объяснили, какие товары наиболее уязвимы к перебоям и насколько могут вырасти затраты на их поставку, пишет RAU.

В продуктовых сетях самая большая проблема возникает с товарами, имеющими короткий срок годности. В METRO Украина к этой группе относят:

мясо;

рыбу и морепродукты;

молочную продукцию;

яйца;

свежие овощи и фрукты.

Другая ситуация с электроникой. В "Фокстрот" наиболее уязвимыми называют крупногабаритную и среднегабаритную технику, в частности холодильники, стиральные машины, пылесосы, мультипечи и телевизоры.

Такие товары требуют больших складских площадей и более сложной логистики. Кроме того, продукцию прямого импорта, которую завозят большими партиями, не всегда можно быстро заменить в случае перебоев.

Будет ли дефицит товаров

Несмотря на повреждения логистической инфраструктуры, о системном дефиците товаров в сетях пока речь не идет:

В "Фокстрот" допускают , что отдельные модели техники могут временно исчезать из продажи, но в целом широкий выбор продукции сохраняется. В METRO также признают возможность временной нехватки отдельных товарных групп из-за повреждений производственных мощностей, складов и логистических хабов. В то же время в большинстве категорий есть несколько брендов, которые могут заменить друг друга. Дополнительным резервом остаются собственные торговые марки сети. В "Эпицентре" значительного дефицита в категории DIY также не ожидают. Однако повреждения складской и транспортной инфраструктуры могут приводить к временным перебоям и исчезновению отдельных SKU.

Повысят ли цены магазины

Именно в сегменте бытовой техники влияние логистических затрат может быть наиболее ощутимым.

Наибольшее влияние логистических затрат, по прогнозам, может ощутить крупногабаритная бытовая техника. По текущим оценкам, закупочные цены в этой категории могут вырасти примерно на 7–11%. Для среднегабаритной техники – мультипечей, пылесосов, грилей, кухонной техники – потенциальное подорожание из-за военных рисков оценивается на уровне 4–7%",

– говорит Юрий Полищук, генеральный директор "Фокстрот".

Что касается мелкой электроники и бытовой техники, то ее зависимость от логистики меньше. Здесь потенциальный рост цен может составить около 2–3%.

В "Эпицентре" подчеркивают, что компания не планирует искусственно повышать стоимость товаров только из-за последствий атак. В то же время на конечную цену могут влиять другие рыночные факторы:

стоимость энергоносителей;

цены на сырье;

курс валют;

закупочные расходы;

логистика.

В METRO также отмечают, что пока сложно назвать одну категорию, которая гарантированно подорожает больше всего. Многое будет зависеть от дальнейшей ситуации с производителями, поставщиками и транспортной инфраструктурой.

К слову, на данный момент специалисты также не видят оснований говорить о системном дефиците продуктов в Украине. Основной угрозой остается не отсутствие продуктов как таковых, а новые удары по логистической, производственной и энергетической инфраструктуре.

Однако стоит помнить, что наиболее уязвимыми являются товары с коротким сроком хранения. Это молочная продукция, рыба, яйца, мясо, овощи и фрукты. Между тем крупы, масло и другие бакалейные товары пока не находятся под угрозой критического дефицита.