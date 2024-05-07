Правительство сняло ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг
Источник:Денис Шмыгаль
Кабмин отменил постановление, которое устанавливало ограничения на расчеты за импортируемые товары и услуги. Это должно помочь украинским предпринимателям выйти на внешние рынки.
Почему Кабмин отменил ограничения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что это шаг в направлении либерализации рынков. В будущем он должен упростить украинским предпринимателям торговлю за пределами страны.
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Это то, что очень важно для бизнеса. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей – выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине.
Он также указал на более широкие действия правительства в рамках дерегуляции. Поэтому, уже пересмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействия между государством и бизнесом.
Некоторые из них будут полностью отменены, другие упрощены, а часть перейдет в цифровой формат. Мы постоянно работаем над этим"
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что эффективность украинской экономики непосредственно влияет на обороноспособность страны, а сильный бизнес является основой восстановления и развития нации.
Экономическая политика Украины имеет два ключевых направления: поддержка бизнеса и стимулирование экономической активности, а также создание условий, при которых предприниматели могут полноценно реализовать свой потенциал и амбиции,
– говорит министр.
Соглашение с Турцией
Также правительство утвердило законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Это соглашение предусматривает отмену пошлин на 93% украинских промышленных товаров.
По словам Шмыгаля, соглашение должно открыть новые возможности для экспорта, ведь Турция является одним из пяти основных торговых партнеров Украины.К слову! Он добавил, что благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке экспорта, уже в апреле удалось достичь экспортных объемов довоенных месяцев.