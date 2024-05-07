Правительство сняло ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг

Кабмин отменил постановление, которое устанавливало ограничения на расчеты за импортируемые товары и услуги. Это должно помочь украинским предпринимателям выйти на внешние рынки.

Почему Кабмин отменил ограничения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что это шаг в направлении либерализации рынков. В будущем он должен упростить украинским предпринимателям торговлю за пределами страны.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это то, что очень важно для бизнеса. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей – выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине.

Он также указал на более широкие действия правительства в рамках дерегуляции. Поэтому, уже пересмотрено более тысячи разрешений, лицензий и справок, регулирующих взаимодействия между государством и бизнесом.

Некоторые из них будут полностью отменены, другие упрощены, а часть перейдет в цифровой формат. Мы постоянно работаем над этим"

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что эффективность украинской экономики непосредственно влияет на обороноспособность страны, а сильный бизнес является основой восстановления и развития нации.

Экономическая политика Украины имеет два ключевых направления: поддержка бизнеса и стимулирование экономической активности, а также создание условий, при которых предприниматели могут полноценно реализовать свой потенциал и амбиции,

– говорит министр.

Соглашение с Турцией

Также правительство утвердило законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Это соглашение предусматривает отмену пошлин на 93% украинских промышленных товаров.

По словам Шмыгаля, соглашение должно открыть новые возможности для экспорта, ведь Турция является одним из пяти основных торговых партнеров Украины.

! Он добавил, что благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке экспорта, уже в апреле удалось достичь экспортных объемов довоенных месяцев.