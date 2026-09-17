Стоимость посылок вырастет: совладелец "Новой почты" бьет тревогу из-за введения НДС

Новые правила налогообложения международных посылок могут повлиять не только на их конечную стоимость для покупателей. Бизнес также опасается дополнительной нагрузки на таможню и почтово-логистическую систему.

Что изменится после введения НДС на посылки

Вскоре в Украине будет введен НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Это нововведение может повлиять сразу на несколько сфер – от стоимости покупок до работы таможни, считает соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Правительству все-таки удалось протянуть этот вредный для экономики налог. Сочувствую всем, потому что от налогообложения посылок пострадает практически каждый,

– отметил Поперешнюк.

По его прогнозу, после введения налога украинцы могут столкнуться с двумя основными последствиями:

стоимость международных посылок может вырасти;

сроки их доставки могут увеличиться.

Поперешнюк считает, что это приведет к дополнительным расходам для потребителей. Он также отмечает, что импортные товары часто не имеют полноценных аналогов по ассортименту на украинском рынке.

Пострадают украинский ритейл и таможня

По мнению совладельца "Новой почты", последствия новых правил могут выйти за пределы почтового рынка.

Если украинцы будут тратить больше денег на получение международных заказов, у них останется меньше средств на другие покупки. Это, по его словам, может создать дополнительные проблемы для украинского ритейла.

Бизнесмен также связывает ужесточение налогового контроля с риском роста нелегального ввоза товаров.

На таможне возникнет коллапс из-за увеличения нагрузки в десятки, а может, и сотни раз, поэтому пострадает логистика. И не только у почтовых операторов, это коснется всех перевозчиков, что, в свою очередь, повлияет на рост контрабанды,

– говорит Поперешнюк.

По его мнению, если официальное оформление небольших международных покупок станет сложнее и дороже, часть операций может уйти в тень. Поперешнюк считает, что это неизбежно приведет к росту объемов контрабанды.

Напомним, что новые правила будут непосредственно касаться покупок на зарубежных маркетплейсах, таких как Temu и AliExpress. Именно операторы таких площадок должны будут отвечать за начисление и уплату налога.

Из-за этого товары с международных онлайн-платформ могут подорожать на сумму НДС, если этот налог ранее не был заложен в цену.