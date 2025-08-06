Июль стал рекордным для ІТ-вакансий в Украине: более 7200 предложений работы
- В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.
- Увеличение вакансий зафиксировано в 49 категориях, наибольший рост демонстрируют AI/ML, Embedded, Hardware, а среди разработчиков – Flutter, Front-end, Node.js, Python, iOS.
В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.
О чем свидетельствует статистика?
В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.по сравнению с июнем, количество предложений выросло почти на 2000, говорится в ежемесячном обзоре DOU, передает 24 Канал.
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Увеличение вакансий зафиксировано в 49 категориях, а уменьшение – только в 5. При этом наибольший рост демонстрируют такие направления:
- AI/ML – 161 вакансия,
- Embedded – 104,
- Hardware – 131.
- В маркетинговой сфере появилось рекордные 793 вакансии, из которых 102 – SEO.
Среди разработчиков больше всего новых вакансий открыто для:
- Flutter,
- Front-end,
- Node.js,
- Python,
- iOS.
Обратите внимание. MilTech-сектор остается одним из самых активных – 533 вакансии, более 4000 отзывов.
ТОП-компании по количеству вакансий:
- Genesis – 117,
- SKELAR – 93,
- N-iX – 72,
- 427 полк "Рарог" – 63.
Конкуренция снижается?
Среднее количество откликов на одну вакансию составляет 23,5 – это самый низкий уровень с января 2023 года.
Самая высокая конкуренция:
- Front-end – 84,7 откликов,
- QA – 61,
- Java, Project Manager – более 40.
В то же время в дизайне конкуренция уменьшилась до 34,6.
Внимание. Количество активных кандидатов и общее количество откликов также выросли – на 1500 и 13 000 соответственно.
Рынок оживает
По сравнению с июлем 2024 года количество вакансий выросло почти на 2000, что свидетельствует о постепенном восстановлении украинского IT-сектора. При этом направления AI/ML и продакт-менеджмент уже фактически достигли довоенных показателей.