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Бизнес Актуальные новости Июль стал рекордным для ІТ-вакансий в Украине: более 7200 предложений работы
6 августа, 08:06
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Июль стал рекордным для ІТ-вакансий в Украине: более 7200 предложений работы

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.
  • Увеличение вакансий зафиксировано в 49 категориях, наибольший рост демонстрируют AI/ML, Embedded, Hardware, а среди разработчиков – Flutter, Front-end, Node.js, Python, iOS.

В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.

О чем свидетельствует статистика?

В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.по сравнению с июнем, количество предложений выросло почти на 2000, говорится в ежемесячном обзоре DOU, передает 24 Канал.

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Увеличение вакансий зафиксировано в 49 категориях, а уменьшение – только в 5. При этом наибольший рост демонстрируют такие направления:

  • AI/ML – 161 вакансия,
  • Embedded – 104,
  • Hardware – 131.
  • В маркетинговой сфере появилось рекордные 793 вакансии, из которых 102 – SEO.

Среди разработчиков больше всего новых вакансий открыто для:

  • Flutter,
  • Front-end,
  • Node.js,
  • Python,
  • iOS.

Обратите внимание. MilTech-сектор остается одним из самых активных – 533 вакансии, более 4000 отзывов.

ТОП-компании по количеству вакансий:

  • Genesis – 117,
  • SKELAR – 93,
  • N-iX – 72,
  • 427 полк "Рарог" – 63.

Конкуренция снижается?

Среднее количество откликов на одну вакансию составляет 23,5 – это самый низкий уровень с января 2023 года.

Самая высокая конкуренция:

  • Front-end – 84,7 откликов,
  • QA – 61,
  • Java, Project Manager – более 40.

В то же время в дизайне конкуренция уменьшилась до 34,6.

Внимание. Количество активных кандидатов и общее количество откликов также выросли – на 1500 и 13 000 соответственно.

Рынок оживает

По сравнению с июлем 2024 года количество вакансий выросло почти на 2000, что свидетельствует о постепенном восстановлении украинского IT-сектора. При этом направления AI/ML и продакт-менеджмент уже фактически достигли довоенных показателей.