В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.

О чем свидетельствует статистика?

В июле 2025 года на портале jobs.dou.ua опубликовали 7210 ІТ-вакансий. Это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.по сравнению с июнем, количество предложений выросло почти на 2000, говорится в ежемесячном обзоре DOU, передает 24 Канал.

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Увеличение вакансий зафиксировано в 49 категориях, а уменьшение – только в 5. При этом наибольший рост демонстрируют такие направления:

AI/ML – 161 вакансия,

Embedded – 104,

Hardware – 131.

В маркетинговой сфере появилось рекордные 793 вакансии, из которых 102 – SEO.

Среди разработчиков больше всего новых вакансий открыто для:

Flutter,

Front-end,

Node.js,

Python,

iOS.

Обратите внимание. MilTech-сектор остается одним из самых активных – 533 вакансии, более 4000 отзывов.

ТОП-компании по количеству вакансий:

Genesis – 117,

SKELAR – 93,

N-iX – 72,

427 полк "Рарог" – 63.

Конкуренция снижается?

Среднее количество откликов на одну вакансию составляет 23,5 – это самый низкий уровень с января 2023 года.

Самая высокая конкуренция:

Front-end – 84,7 откликов,

QA – 61,

Java, Project Manager – более 40.

В то же время в дизайне конкуренция уменьшилась до 34,6.

Внимание. Количество активных кандидатов и общее количество откликов также выросли – на 1500 и 13 000 соответственно.