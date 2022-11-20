Риски для нацбезопасности: Великобритания заблокировала продажу фабрики чипов китайской компании

Правительство Великобритании заблокировало продажу крупнейшей в стране фабрики чипов Newport Wafer Fab нидерландской компании Nexperia, частично принадлежащей китайскому правительству. Все из-за опасений рисков для национальной безопасности.

Позицию правительства Великобритании

Министр Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грант Шепс приказал нидерландской Nexperia продать контрольный пакет акций расположенного в Уэльсе завода Newport Wafer Fab. Перед этим Nexperia приобрела его за 75 миллионов долларов.

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Приказ Шепса обязывает Nexperia продать не менее 86% доли в NNL "в указанный период" в ходе "указанного процесса". Известно, что первоначально Nexperia принадлежало всего 14% Newport Wafer Fab, но в июле 2021 года она стала владельцем 100% акций.

Такой приказ министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии объяснил тем, что страна приветствует международную торговлю и иностранные инвестиции, "но там, где мы обнаруживаем риск национальной безопасности, мы будем действовать решительно".

Кто владеет компанией Nexperia

Nexperia частично принадлежит Китаю, торгуется на фондовой бирже в Шанхае.

В 2021 году компания закрыла сделку, сменив название компании, владеющей британским заводом, на Nexperia Newport Limited, или NNL.

Что говорят в Nexperia, которая частично принадлежит Китаю

Представитель Nexperia считает, что власти Великобритании приняли неправильное решение. Более того, компания намерена подать апелляцию на приказ об отчуждении активов для того, чтобы защитить более 500 рабочих мест в Newport Wafer Fab.

Представители правительства и британские парламентарии не раз выражали обеспокоенность тем, что Великобритания продает ценный актив компаниям, которыми владеют власти Китая.