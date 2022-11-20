Позицію уряду Великої Британії

Міністр Великої Британії у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грант Шепс наказав нідерландській Nexperia продати контрольний пакет акцій розташованого в Уельсі заводу Newport Wafer Fab. Перед тим Nexperia придбала його за 75 мільйонів доларів.

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Наказ Шепса зобов'язує Nexperia продати щонайменше 86% частки в NNL "у вказаний період" у ході "вказаного процесу". Відомо, що спочатку Nexperia належало лише 14% Newport Wafer Fab, але в липні 2021 року вона стала власником 100% акцій.

Такий наказ міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії пояснив тим, що країна вітає міжнародну торгівлю та іноземні інвестиції, "але там, де ми виявляємо ризик національної безпеки, ми будемо діяти рішуче".

Хто володіє компанією Nexperia Nexperia частково належить Китаю, торгується на фондовій біржі у Шанхаї.

У 2021 році компанія закрила угоду, змінивши назву компанії, що володіє британським заводом, на Nexperia Newport Limited, або NNL.

Що кажуть у Nexperia, яка частково належить Китаю

Представник Nexperia вважає, що влада Великої Британії ухвалила неправильне рішення. Ба більше, компанія має намір подати апеляцію на наказ про відчуження активів для того, щоб захистити понад 500 робочих місць у Newport Wafer Fab.

Представники уряду та британські парламентарі не раз висловлювали занепокоєння тим, що Велика Британія продає цінний актив компаніям, якими володіє влада Китаю.