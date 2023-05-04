"Вознаграждения" для российских военных: Украина признала венгерский банк спонсором войны

Украина внесла один из венгерских банков в список международных спонсоров терроризма. Регулятор выделил несколько очень серьезных оснований для принятия такого решения.

Речь идет об ОТП Банк, который входит в 50 крупнейших банков на территории России. Количество клиентов в государстве-агрессоре пересекло отметку в 2,2 миллиона человек.

НАПК назвало нового международного спонсора войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции подчеркнуло, что венгерский ОТП Банк сыграл важную роль для экономики России, пытающейся противостоять мощным санкциям коллективного Запада. Кроме того, можно выделить следующие моменты:

ОТП Банк входит в первую десятку банков в России на рынке кредитных карт, занимая 8 место;

В 2020 году венгерский банк зафиксировал прибыль в размере 113 миллионов рублей. Налог на прибыль, пополнивший бюджет агрессора, был оценен в 190 миллионов рублей.

Дальше – больше! ОТП Банк демонстрирует неприемлемую и скандальную позицию по поводу нападения России на Украину. В частности, это финансовое учреждение признает так называемые Донецкая и Луганская "народные республики".

После начала полномасштабной войны ситуация только усугубилась, поскольку банк начал предоставлять льготные условия для оформления кредитов для российских военных. По сути, оккупанты могут получить "вознаграждение "за совершение военных преступлений в Украине. В НАПК подчеркнули, что OTP Group продолжает спонсировать полномасштабную войну России против Украины.

На момент создания этого материала стоимость акций OTP Bank на Будапештской фондовой бирже колеблется на уровне. 10 975 форинтов или 32,43 доллара США. Ценные бумаги с начала торгов подешевели более чем на 1%. Рыночная капитализация банка составляет 3,069 триллиона форинтов, по данным Yahoo!Finance.