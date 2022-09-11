Бесплатная еда за работу в офисе: как работодатели заманивают назад работающих удаленно

В США работодатели замаивают обратно в офис работающих удаленно с помощью кафетериев. Из-за роста цен на еду они соглашаются.

Продукты дорожают

Из-за стремительной инфляции продукты в США существенно выросли. Также выросли существенно и цены на энергетику, в июне они достигли максимума с 1980 года. Соответственно, питаться в заведениях рядовому населению стало дорого.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Работодатели решили этим воспользоваться, чтобы вернуть в офисы тех работников, которые начали работать удаленно и открывают кафетерии, рассказывает Натан Боми из Axios Closer.

Ситуация с ценами и инфляцией в США

В июне уровень инфляции в США обновил 40 максимум, составив 9,1% годовых. Индекс потребительских цен в июне по всем группам товаров вырос на 9,1% годовых, что является наибольшим показателем с ноября 1981 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год – быстрее всего с 1981 года. К слову, в августе инфляция начала замедляться и составляет сейчас 8,6% годовых.

Натан Боми подчеркивает, что из-за роста цен на еду, питаться в ресторанах и даже готовить дома стало дорого, американцы стали ценить бесплатные перекусы на работе.

В среднем цены на еду повысились на 10,9% в июле против того года, а согласно данным Индекса потребительских цен, цены на питание в офисах и школах снизились на 13,9%.

Согласно данным Общества управления человеческими ресурсами, в 2022 году 51% компаний в США предлагают бесплатные перекусы и напитки. Это на 31% больше, чем в 2019 году.

Компании инвестируют в открытие столовых, где работники могут питаться за счет работодателя. В частности, как сказал гендиректор Airstream Роберт Уилер инвесторам в июне, кафетерий с полным набором услуг в новой штаб-квартире в Огайо является центральным элементом для того, чтобы "привлечь и удержать работников" на ряду с собственной поликлиникой.

поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!