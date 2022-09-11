Продукти дорожчають

Через стрімку інфляцію продукти у США суттєво зросли. Також зросли суттєво й ціни на енергетику, у червні вони досягли максимуму з 1980 року. Відповідно харчуватись в закладах пересічному населенню стало дорого.

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Роботодавці ж вирішили цим скористатись, аби повернути в офіси тих працівників, котрі почали працювати віддалено й відкривають кафетерії, розповідає Натан Бомі з Axios Closer.

Ситуація з цінами та інфляцією у США

У червні рівень інфляції у США оновив 40 максимум, склавши 9,1% річних. Індекс споживчих цін у червні за всіма групами товарів зріс на 9,1%річних, що є найбільшим показником з листопаду 1981 року. Продовольство подорожчало на 10,4% за останній рік – найшвидше з 1981 року. До слова у серпні інфляція почала сповільнюватись й становить нині 8,6% річних.

Натан Бомі підкреслює, що через зростання цін на їжу, харчуватися в ресторанах і навіть готувати вдома стало дорого, американці почали цінувати безкоштовні перекуси на роботі.

В середньому, ціни на їжу підвищились на 10,9% у липні проти того року, а згідно з даними Індексу споживчих цін, ціни на харчування в офісах та школах знизились на 13,9%.

Згідно з даними Товариства управління людськими ресурсами, у 2022 році 51% компаній в США пропонують безкоштовні перекуси та напої. Це на 31% більше, ніж у 2019 році.

Компанії інвестують у відкриття їдалень, де працівники можуть харчуватися коштом роботодавця. Зокрема, як сказав гендиректор Airstream Роберт Вілер інвесторам у червні, кафетерій із повним набором послуг в новій штаб-квартирі в Огайо є центральним елементом для того, "щоб залучити й утримати працівників" на ряду з власною поліклінікою.

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