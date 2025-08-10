Укр Рус
10 августа, 23:55
Как использовать TikTok для бизнеса: нужны не только тренды

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для продвижения бизнеса в TikTok необходимо создать учетную запись с названием бренда, добавить важную информацию и ссылки на другие платформы.
  • Важно иметь четкую стратегию контента, соблюдать правила платформы и выбрать частоту публикаций.

TikTok – популярная соцсеть, которая может стать отличной платформой для продвижения бизнеса. Благодаря правильному контенту бренд имеет возможность привлечь множество клиентов.

Что делать, чтобы продвигать бизнес в TikTok?

Чтобы продвигать бизнес в TikTok, необходимо для начала разработать стратегию, пишет 24 Канал со ссылкой на Школу Бизнеса.

Важно! Контент должен отражать ценности бренда и демонстрировать его продукт.

Прежде чем начать развитие в TikTok необходимо:

  • создать аккаунт с названием бренда;
  • добавить описание, где указать важнейшую информацию (например, ассортимент товара);
  • добавить аватарку, что напрямую будет ассоциироваться с брендом;
  • добавить ссылки на другие соцсети или сайт бренда.

Обратите внимание! После регистрации в TikTok, вам необходимо сразу перейти на бизнес-аккаунт.

Как бизнесу раскрутить TikTok?

Чтобы аудитория "полюбила" ваш контент, нужно придерживаться четкой стратегии. Выберите направление контента и определите частоту публикаций.

Заметьте! Прежде чем создавать контент, ознакомьтесь с правилами платформы. Если вы их будете нарушать, аккаунт могут заблокировать.

Не стоит бежать за всеми трендами, их необходимо адаптировать к утвержденной концепции или создавать свои.

Как продвинуть свои видео:

  • публикуйте видео часто, некоторые делают это несколько раз в день, однако достаточно будет и пары раз в неделю;
  • снимайте различные форматы (например, объясняйте назначение товара, делайте обзор, показывайте лайфхаки или иного типа контент);
  • используйте трендовые звуки или форматы, таким образом ваши видео будут продвигаться эффективнее;
  • взаимодействуйте с аудиторией (отвечайте на комментарии).