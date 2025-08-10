Как использовать TikTok для бизнеса: нужны не только тренды
- Для продвижения бизнеса в TikTok необходимо создать учетную запись с названием бренда, добавить важную информацию и ссылки на другие платформы.
- Важно иметь четкую стратегию контента, соблюдать правила платформы и выбрать частоту публикаций.
TikTok – популярная соцсеть, которая может стать отличной платформой для продвижения бизнеса. Благодаря правильному контенту бренд имеет возможность привлечь множество клиентов.
Что делать, чтобы продвигать бизнес в TikTok?
Чтобы продвигать бизнес в TikTok, необходимо для начала разработать стратегию, пишет 24 Канал со ссылкой на Школу Бизнеса.
Читайте также Вы будете поражены: где можно работать без образования сейчас
Важно! Контент должен отражать ценности бренда и демонстрировать его продукт.
Прежде чем начать развитие в TikTok необходимо:
- создать аккаунт с названием бренда;
- добавить описание, где указать важнейшую информацию (например, ассортимент товара);
- добавить аватарку, что напрямую будет ассоциироваться с брендом;
- добавить ссылки на другие соцсети или сайт бренда.
Обратите внимание! После регистрации в TikTok, вам необходимо сразу перейти на бизнес-аккаунт.
Как бизнесу раскрутить TikTok?
Чтобы аудитория "полюбила" ваш контент, нужно придерживаться четкой стратегии. Выберите направление контента и определите частоту публикаций.
Заметьте! Прежде чем создавать контент, ознакомьтесь с правилами платформы. Если вы их будете нарушать, аккаунт могут заблокировать.
Не стоит бежать за всеми трендами, их необходимо адаптировать к утвержденной концепции или создавать свои.
Как продвинуть свои видео:
- публикуйте видео часто, некоторые делают это несколько раз в день, однако достаточно будет и пары раз в неделю;
- снимайте различные форматы (например, объясняйте назначение товара, делайте обзор, показывайте лайфхаки или иного типа контент);
- используйте трендовые звуки или форматы, таким образом ваши видео будут продвигаться эффективнее;
- взаимодействуйте с аудиторией (отвечайте на комментарии).