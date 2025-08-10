Что делать, чтобы продвигать бизнес в TikTok?

Чтобы продвигать бизнес в TikTok, необходимо для начала разработать стратегию, пишет 24 Канал со ссылкой на Школу Бизнеса.

Контент должен отражать ценности бренда и демонстрировать его продукт. Прежде чем начать развитие в TikTok необходимо:

создать аккаунт с названием бренда;

добавить описание, где указать важнейшую информацию (например, ассортимент товара);

добавить аватарку, что напрямую будет ассоциироваться с брендом;

добавить ссылки на другие соцсети или сайт бренда.

Обратите внимание! После регистрации в TikTok, вам необходимо сразу перейти на бизнес-аккаунт.

Как бизнесу раскрутить TikTok?

Чтобы аудитория "полюбила" ваш контент, нужно придерживаться четкой стратегии. Выберите направление контента и определите частоту публикаций.

Обратите внимание! Прежде чем создавать контент, ознакомьтесь с правилами платформы. Если вы их будете нарушать, аккаунт могут заблокировать.