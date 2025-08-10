Що робити, аби просувати бізнес в TikTok?

Щоб просувати бізнес у TikTok, необхідно для початку розробити стратегію, пише 24 Канал з посиланням на Школу Бізнесу.

Читайте також Ви будете вражені: де можна працювати без освіти зараз

Контент має відображати цінності бренду та демонструвати його продукт. Перш ніж почати розвиток у TikTok необхідно:

створити акаунт з назвою бренду;

додати опис, де вказати найважливішу інформацію (наприклад, асортимент товару);

додати аватарку, що напряму асоціюватиметься з брендом;

додати посилання на інші соцмережі чи сайт бренду.

Зверніть увагу! Після реєстрації у TikTok, вам необхідно одразу перейти на бізнес-акаунт.

Як бізнесу розкрутити TikTok?

Аби аудиторія "полюбила" ваш контент, потрібно дотримуватися чіткої стратегії. Виберіть напрям контенту і визначте частоту публікацій.

Зауважте! Перш ніж створювати контент, ознайомтесь з правилами платформи. Якщо ви їх будете порушувати, акаунт можуть заблокувати.