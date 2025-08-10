Як використовувати тренди TikTok для бізнесу
- Для просування бізнесу в TikTok необхідно створити обліковий запис з назвою бренду, додати важливу інформацію та посилання на інші платформи.
- Важливо мати чітку стратегію контенту, дотримуватися правил платформи та обрати частоту публікацій.
TikTok – популярна соцмережа, яка може стати чудовою платформою для просування бізнесу. Завдяки правильному контенту бренд має змогу залучити безліч клієнтів.
Що робити, аби просувати бізнес в TikTok?
Щоб просувати бізнес у TikTok, необхідно для початку розробити стратегію, пише 24 Канал з посиланням на Школу Бізнесу.
Контент має відображати цінності бренду та демонструвати його продукт. Перш ніж почати розвиток у TikTok необхідно:
- створити акаунт з назвою бренду;
- додати опис, де вказати найважливішу інформацію (наприклад, асортимент товару);
- додати аватарку, що напряму асоціюватиметься з брендом;
- додати посилання на інші соцмережі чи сайт бренду.
Зверніть увагу! Після реєстрації у TikTok, вам необхідно одразу перейти на бізнес-акаунт.
Як бізнесу розкрутити TikTok?
Аби аудиторія "полюбила" ваш контент, потрібно дотримуватися чіткої стратегії. Виберіть напрям контенту і визначте частоту публікацій.
Зауважте! Перш ніж створювати контент, ознайомтесь з правилами платформи. Якщо ви їх будете порушувати, акаунт можуть заблокувати.