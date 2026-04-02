Первый в Европе: "Интерпайп" Пинчука купил завод с выручкой в 73 миллиона евро

Украинский трубно-колесный холдинг "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука завершил сделку по покупке румынского завода AMTP Roman. Завод, основанный в 1951 году, специализируется на производстве бесшовных стальных труб.

Что известно о новом заводе Пинчука?

Продукция завода применяется в энергетике, строительстве, промышленности, для трубопроводов в наземных и шельфовых проектах, а также для нефтяных и газовых нужд, сообщил "Интерпайп".

По данным румынских реестров, в 2024 году AMTP Roman получил чистую выручку в 73,4 миллиона евро, а убыток составил 8,4 миллионов. На предприятии работает 335 человек.

Завод AMTP Roman – известный производитель бесшовных стальных труб для потребителей по всей Европе и за ее пределами. Интегрируя этот актив в свои операции, "Интерпайп" стремится расширить свои производственные возможности, повысить эффективность цепи поставок и обеспечить клиентам большую добавленную стоимость,

– говорится в сообщении.

У пресс-службе рассказали подробнее о преимуществах покупки:

Расширение присутствия в Европе: Покупка завода Roman укрепляет местную производственную базу "Интерпайп" в пределах ЕС.

Повышение устойчивости цепи поставок: Клиенты получат пользу от более диверсифицированной и надежной сети поставок.

Устойчивые отношения с клиентами: Клиенты завода Roman могут рассчитывать на непрерывность обслуживания с дополнительной поддержкой от глобальной сети "Интерпайп", технической экспертизой и клиентоориентированным подходом.

Металлургия и уплата налогов

Металлургия, как часть перерабатывающей промышленности, приносит в госбюджет немалые налоги. Таким образом в сотню крупнейших частных налогоплательщиков в Украине входят 6 сталелитейных компаний, а именно группа Метинвест, ArcelorMittal Kryvyi Rih, Interpipe, Ferrexpo, DCH Steel и Centravis, свидетельствует рейтинг от Delo.

За весь прошлый год они заплатили в целом более 36 миллиардов гривен, а это значит, что отрасль является одной из ключевых по финансированию бюджета.

Зато первые 5 компаний, что есть среди лидеров по уплате налогов, такие:

Филип Моррис Украина – за весь 2024 год компания уплатила 52,2 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 28,9 миллиарда гривен.

Группа ДТЭК – за 2024 год сумма налоговых платежей составила 41 миллиард гривен, а за І полугодие 2025 года 24,3 миллиарда гривен.

BAT Украина – за весь 2024 год было уплачено налогов на уровне 38,1 миллиарда гривен, а за I полугодие 2025 года 21,5 миллиарда гривен.

Группа "Империал Брэндс" – сумма налоговых платежей за прошлый год составила 31,4 миллиарда гривен, а за І полугодие 2025 года было уплачено 12,8 миллиарда гривен.

Корпорация АТБ – за прошлый год сумма налоговых платежей составила 28,61 миллиарда гривен, в то же время за I полугодие сумма составила 18 миллиардов гривен.

