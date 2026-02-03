Сможет ли Украина выйти на европейский уровень в промышленности?

О том, какой потенциал имеет Украина, чтобы стать на один уровень с Европой в индустриальной промышленности, пишет CBS News.

Так, Украина имеет все шансы стать стратегическим индустриальным партнером Европы. Речь идет о сочетании важных аспектов, которые имеет украинская промышленность:

база ресурсов;

географическое положение;

опыт работы во время войны.

Отмечается, что основа украинской экономики – это горно-металлургический комплекс. Даже несмотря на войну отрасль сохраняет стабильные показатели.

Заметим! В 2021 году сфера обеспечивала более 10% ВВП и почти 33% экспорта. На 2024 год показатели уменьшились, но остались на достойном уровне, чтобы продолжать обеспечивать страну: 7,2% ВВП и 15,4% экспорта.

По оценке издания, такой результат устойчивости возможен благодаря тому, что украинский бизнес умеет адаптироваться, возможна децентрализация управления и есть акцент на показатель внутренней эффективности.

Поэтому Украина способна быть ключевым партнером ЕС в области. И все же без помощи в послевоенном восстановлении – не обойтись.

В чем особенность украинской промышленности?

Украина имеет залежи и большие запасы железной руды. По этому критерию занимает первое место в Европе и входит в десятку мировых лидеров. Так автоматически создаются условия для производства сырья, необходимого в низкоуглеродистой металлургии.

В частности на ресурсе Metinvest, говорится, что несмотря на потери в Украине, вызванные войной, промышленность должна развиваться.

Мы потеряли почти 50% бизнеса в Украине. Но, несмотря на все, Метинвест остается крупнейшим промышленным игроком страны. Ведь сильное государство невозможно без сильной экономики, а экономика - без мощной промышленности,

– отметил Юрий Рыженков, гендиректор Группы Метинвест.

Речь идет также о прямой связи между украинской и европейской промышленностью, ведь компания сейчас вводит новую модель производства зеленой стали. Предполагается создание и использование продукта за рубежом, но в качестве основы будут брать украинское железорудное и металлургическое сырье.

Что известно о ЕС и его связи с российской металлургией?

ЕС активно вводит санкции против различных сфер экономики России, но одновременно покупает российский металл. Последние такие закупки обошлись в почти 2 миллиарда евро.

Ранее Германия выступила за полный запрет российской стали, признав что страна продолжает импорт металла из России.