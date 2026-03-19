Что известно о финансировании в 90 миллиардов для Украины?
О том, когда предоставят первый транш, говорится в сообщении РБК-Украина.
Смотрите также Из-за войны в Иране и цен на топливо: НБУ принял решение относительно учетной ставки
Начать выплачивать помощь из пакета на 90 миллиардов евро планируют в марте. Соответствующую информацию обнародовали также в заявлении по итогам разговора лидеров ЕС и президента Зеленского.
Европейский Совет надеется на осуществление первого транша в пользу Украины до начала апреля,
– отметили в заявлении.
В то же время Совет призвал объединиться с третьими странами, чтобы закрыть остаточный дефицит для бюджета Украины на 30 миллиардов евро.
Может ли ЕС не помочь Украине?
Ранее из-за обострения ситуации вокруг трубопровода "Дружба" Словакия и Венгрия заблокировали кредит. Из-за этого было больше всего рисков не получить финансовую помощь.
Однако после того, как Украина согласилась на восстановление и ремонт трубопровода, в ЕС предложили окончательно решить вопрос о финансировании до 20 марта.
По кредиту, очень важного и существенного кредита для Украины, то переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что вскоре увидим определенный прогресс в этих переговорах. Увидим, в идеале это должно было бы произойти до заседания Европейского Совета,
– отметила Паула Пиньо.
Главный пресс-секретарь Еврокомиссии также отметила, что в ЕС с радостью приняли уступку Украины.
Впоследствии стало известно, что в ЕС все же согласовали предоставление кредита для Украины. Об этом сообщили на Болгарском национальном радио со ссылкой на источники в Брюсселе.
Как ЕС удалось согласовать финансирование для Украины?
После ситуации с "Дружбой" страны ЕС разделились во мнениях. Хотя Орбан ранее имел влияние на ЕС, сейчас позиции относительно деятельности политика не очень позитивные. В частности один из дипломатов отметил, что премьер-министр Венгрии испытывает терпение других государств, однако это не продлится вечно.
В то же время во время общения с журналистами президент Зеленский назвал решение о блокировании финансовой поддержки нечестным. Также он добавил, что альтернативы для 90 миллиардов нет. Ведь это средства, которые должны направить на украинскую армию и усилить ее.