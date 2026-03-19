Що відомо про фінансування у 90 мільярдів для України?

Про те, коли нададуть перший транш, йдеться в повідомленні РБК-Україна.

Дивіться також Через війну в Ірані та ціни на пальне: НБУ прийняв рішення щодо облікової ставки

Почати виплачувати допомогу з пакету на 90 мільярдів євро планують в березні. Відповідну інформацію оприлюднили також в заяві за підсумками розмови лідерів ЄС та президента Зеленського.

Європейська Рада сподівається на здійснення першого траншу на користь України до початку квітня,

– зазначили в заяві.

Водночас Рада закликала об'єднатися з третіми країнами, аби закрити залишковий дефіцит для бюджету України на 30 мільярдів євро.

Чи може ЄС не допомогти Україні?

Раніше через загострення ситуації навколо трубопроводу "Дружба" Словаччина та Угорщина заблокували кредит. Через це було найбільше ризиків не отримати фінансову допомогу.

Однак після того, як Україна погодилась на відновлення та ремонт трубопроводу, у ЄС запропонували остаточно розв'язати питання щодо фінансування до 20 березня.

Щодо кредиту, дуже важливого та суттєвого кредиту для України, то переговори тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих перемовинах. Побачимо, в ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської Ради,

– зазначила Паула Піньо.

Головна речниця Єврокомісії також зазначила, що в ЄС з радістю прийняли поступку України.

Згодом стало відомо, що в ЄС все ж погодили надання кредиту для України. Про це повідомили на Болгарському національному радіо з посиланням на джерела в Брюсселі.

Як ЄС вдалося погодити фінансування для України?