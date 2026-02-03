Чи зможе Україна вийти на європейський рівень у промисловості?

Про те, який потенціал має Україна, щоб стати на один рівень з Європою в індустріальній промисловості, пише CBS News.

Так, Україна має всі шанси стати стратегічним індустріальним партнером Європи. Йдеться про поєднання важливих аспектів, які має українська промисловість:

база ресурсів;

географічне положення;

досвід роботи під час війни.

Зазначається, що основа української економіки – це гірничо-металургійний комплекс. Навіть попри війну галузь зберігає стабільні показники.

Зауважимо! У 2021 році сфера забезпечувала понад 10% ВВП та майже 33% експорту. На 2024 рік показники зменшилися, але залишилися на гідному рівні, щоб продовжувати забезпечувати країну: 7,2% ВВП та 15,4% експорту.

За оцінкою видання, такий результат стійкості можливий завдяки тому, що український бізнес вміє адаптуватись, можлива децентралізація управління та є акцент на показник внутрішньої ефективності.

Тож Україна здатна бути ключовим партнером ЄС у галузі. Та все ж без допомоги у повоєнному відновленні – не обійтись.

У чому особливість української промисловості?

Україна має поклади й великі запаси залізної руди. За цим критерієм посідає перше місце в Європі та входить до десятки світових лідерів. Так автоматично створюються умови для виробництва сировини, необхідної в низьковуглецевий металургії.

Зокрема на ресурсі Metinvest, йдеться, що попри втрати в Україні, спричинені війною, промисловість має розвиватись.

Ми втратили майже 50% бізнесу в Україні. Але, попри все, Метінвест залишається найбільшим промисловим гравцем країни. Адже сильна держава неможлива без сильної економіки, а економіка — без потужної промисловості,

– зазначив Юрій Риженков, гендиректор Групи Метінвест.

Йдеться також про прямий зв’язок між українською та європейською промисловістю, адже компанія зараз запроваджує нову модель виробництва зеленої сталі. Передбачається створення та використання продукту за кордоном, але як основу братимуть українську залізорудну та металургійну сировину.

Що відомо про ЄС та його зв'язок з російською металургією?

ЄС активно запроваджує санкції проти різних сфер економіки Росії, але водночас купує російський метал. Останні такі закупи обійшлися у майже 2 мільярди євро.

Раніше Німеччина виступила за повну заборону російської сталі, визнавши що країна продовжує імпорт металу з Росії.