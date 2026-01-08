Яку продукцію купує ЄС у Росії?

За даними Eurostat, у січні – жовтні минулого року ЄС заплатив Росії за металургійну продукцію 1,72 мільярда євро, передає 24 Канал з посиланням на розрахунки GMK Center.

Найбільше країни ЄС імпортували напівфабрикати з Росії. За вказаний період російські компанії поставили 2,9 мільйона тонн цієї продукції. Найбільшими покупцями напівфабрикатів стали:

Бельгія – 1,09 мільйона тонн;

Італія – 640,34 тисячі тонн;

Чехія – 616,02 тисячі тонн;

Данія – 443,3 тисячі тонн.

За ці постачання країни сумарно заплатили Кремлю 1,28 мільярда євро.

У великих обсягах імпортувався також чавун до ЄС – загалом 696,99 тисячі тонн. Російські компанії заробили на ньому 254,45 мільйона євро. Основні обсяги прямували:

до Італії – 524,62 тисячі тонн;

до Латвії – 87,27 тисячі тонн;

та до Бельгії – 31,07 тисячі тонн.

Імпорт брухту з Росії склав 69,18 тисячі тонн. ЄС витратив на його закупівлі за 10 місяців 2025 року 21,25 мільйона євро.

Залізо прямого відновлення Москва за це період поставила на 160,63 мільйона євро – 525,96 тисячі тонн.

Попри санкції, російські виробники й далі отримують значні доходи від експорту продукції в Євросоюз. Минулого року сума перевищила 2,5 мільярда євро. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень і наявність винятків, які дають можливість російській металургії експортувати на ринки ЄС,

– зауважили аналітики.

Варто знати! Водночас постачання металів з Росії до ЄС скорочуються. За підсумками 2024 року, Москва імпортувала в Європу 5,34 мільйона тонн продукції гірничо-металургійного комплексу.

Що ще купує ЄС у Росії?

Разом з тим, попри бажання повністю відмовитися від постачань Москви, ЄС досі купує значні обсяги російського газу.

За підрахунками Reuters, обсяги імпорту російського газу в Європу лише трубопроводом "Турецький потік" за 11 місяців 2025 року склали 16,3 мільярда кубометрів, що набагато більше торішніх показників у 15,2 мільярда кубометрів.

Якщо нинішні темпи збережуться, експорт російського трубопровідного газу до Європи 2025 року може становити близько 18 мільярдів кубометрів,

– спрогнозувало видання у листопаді.

Також європейські країни купують скраплений природний газ у Росії. Найбільшими покупцями російського гСПГ у ЄС минулого року були:

Угорщина і Словаччина;

Франція;

Бельгія;

Нідерланди.

Зауважте! Країни ЄС погодили повну відмову від постачання російського газу до 2027 року.

Які санкції запровадив ЄС проти Росії?