Vivat закроет некоторые книжные магазины в 2027 году: почему и сколько магазинов может исчезнуть

Длительные воздушные тревоги все сильнее сказываются на работе украинского книжного бизнеса. Издательство Vivat уже вынуждено закрывать отдельные книжные магазины, а в 2027 году сеть могут ожидать новые сокращения.

Почему Vivat закрывает книжные магазины

Vivat вынуждена прекратить работу некоторых магазинов сети, в частности из-за воздушных тревог. Об этом сообщила генеральный директор и совладелица компании Юлия Орлова.

Знаю, что вокруг и так много плохих новостей. Но и у меня сейчас такие. Не хочу прикрываться красивым словом "релокация", нужно называть вещи своими именами: мы вынуждены закрывать некоторые из наших книжных магазинов. Не хочется и больно об этом писать. Мы так тщательно выбирали места для наших книжных магазинов. Столько вложили в открытие и работу сил и здоровья, надежд и вдохновения. И денег,

– написала Орлова.

В частности, недавно Vivat закрыл книжный магазин в киевском торговом центре "Магелан". Это произошло несмотря на то, что администрация ТЦ согласовала скидку на аренду. Однако длительные воздушные тревоги привели к значительным простоям и потере выручки.

По словам Орловой, только за последнюю неделю книжные магазины в Киеве теряли из-за тревог до двух рабочих часов ежедневно – в общей сложности около 14 часов в неделю. В Днепре и Харькове ситуация еще сложнее: магазины сети не работают из-за воздушных тревог примерно пять часов в день, или около 35 часов в неделю.

Так, даже когда магазин вынужден закрыться из-за опасности, его расходы остаются. Компания продолжает платить за помещение, отопление и электроэнергию, а также содержать сотрудников. В то же время из-за тревог количество посетителей уменьшается, а вместе с ним сокращается и выручка.

Мы адаптируемся: переезжаем, объединяем локации, пересматриваем расходы, ищем форматы, которые могут работать в новых условиях. Но невозможно оптимизироваться до бесконечности,

– отметила генеральный директор.

В Vivat уже пересматривают работу сети на 2027 год. Орлова сообщила, что у компании есть четкое понимание: в следующем году могут произойти новые закрытия книжных магазинов.

Сколько книжных магазинов могут закрыться в Украине

Проблемы с работой книжных магазинов касаются не только Vivat:

В комментариях к посту Орловой генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов заявил, что программа государственной поддержки книжных магазинов до сих пор не заработала.

В свою очередь, генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий предупредил о возможном масштабном сокращении книжной розничной сети. По его оценке, к марту с рынка могут уйти примерно 40% книжных магазинов.

На проблемы с работой магазинов влияет и ситуация с безопасностью. Так, сеть "Книгарня Е" решила закрыть два книжных магазина, расположенных на железнодорожных вокзалах в Киеве и Одессе. В компании пояснили, что ситуация с безопасностью и обстоятельства не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти площади.