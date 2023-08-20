Техгигант из Китая стал спонсором войны против Украины: ключевые детали

В список международных спонсоров войны против Украины внесли еще одну компанию. Речь идет о мощном китайском техгиганте. Больше об этом – дальше в тексте.

Речь идет о компании Alibaba, которая продолжает работать с Россией. В частности, это касается платформы AliExpress, являющейся дочерней компанией Alibaba.

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Компания Alibaba стала спонсором войны против Украины

По данным НАПК, компания Alibaba предоставляет свои платформы для реализации товаров, изготовившихся из меди. Ключевая деталь – металл вывезли с временно оккупированных территорий Украины.

В частности, весной 2023 года стало известно, что китайская компания Quzhou Nova приобрела по меньшей мере 3220 тонн медного сплава у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, контролируемого российскими захватчиками. Сумма "сделки" составила 7,4 миллиона долларов.

Согласно данным от таможни, разгрузку медного сплава с оккупированных украинских территорий производили через российский порт Новороссийск. Изделия, созданные из этого материала, продают на платформах компании Alibaba.

Также стоит обратить внимание на самую популярную в России платформу от Alibaba - AliExpress, которой управляет российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ(РУ)". За 2022 год общую прибыль "Алибаба.КОМ (РУ)" оценили в 16,3 миллиарда рублей или 160 миллионов долларов.

Кроме того, при Alibaba заметили цензуру украинского контента о российской агрессии на своих платформах. В марте 2022 года профиль украинского стримера с более чем 268 тысячами подписчиков на AliExpress просто заблокировали из-за сообщения о полномасштабной войне. В то же время, российский контент можно публиковать без каких-либо ограничений.