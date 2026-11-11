Кто владеет сетью ресторанов "Пузата Хата": что известно о владельцах бизнеса

Кто создал "Пузатую Хату" и кому принадлежит сеть

Сеть ресторанов "Пузата Хата" начала работу в 2003 году, ее концепция предполагала заведения с традиционной украинской кухней, домашними блюдами и доступными ценами. Со временем бренд превратился в одну из крупнейших ресторанных сетей страны в своем сегменте. В материалах об украинском ресторанном бизнесе владельцами "Пузатой Хаты" называют братьев Вячеслава и Александра Константиновских. В частности, такую информацию приводило издание Forbes Ukraine в материале о крупнейших ресторанных сетях Украины за 2024 год, который перепечатала РАУ.

В то же время есть важный нюанс. В интервью 2016 года Вячеслав Константиновский заявлял, что они с братом никогда не владели "Пузатой Хатой". По его словам, предприниматели разрабатывали концепцию сети, но не были ее инвесторами и не руководили компанией, которая развивала бренд.

Таким образом, следует различать участие братьев Константиновских в создании концепции ресторана и юридическое владение бизнесом. Именно поэтому в публикациях о сети можно встретить разные объяснения относительно ее владельцев.

Что известно о компаниях сети и масштабах бизнеса

Юридическая структура ресторанного бизнеса несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В частности, в открытых реестрах можно найти информацию об ООО "Пузата Хата" (код ЕГРПОУ 33636438). Среди учредителей этой компании указаны Владислав Гулий с долей 59%, ООО "Диаприс" с долей 21% и ООО "ТМ-МСК" с долей 20%. В то же время по состоянию на ноябрь 2026 года это юридическое лицо имеет статус прекратившего деятельность.

Еще одна компания, связанная с ресторанным бизнесом сети, – ООО "Оперком". Именно ее финансовые показатели использовались при оценке доходов "Пузатой Хаты". По данным Forbes Ukraine, выручка этой компании в 2023 году составила около 951 миллион гривен, что позволило сети войти в тройку крупнейших ресторанных бизнесов страны по этому показателю.

Важно! Однако и здесь есть важный нюанс: по данным реестрового сервиса VB.ua, по состоянию на октябрь 2026 года ООО "Оперком" также имеет статус прекращенного юридического лица. В реестровых данных в качестве ее учредителя и конечного бенефициара указан Махсутали Аскаров с долей 100%. Это еще раз демонстрирует, почему не стоит отождествлять одно юридическое лицо со всем ресторанным брендом.

Несмотря на изменения в юридической структуре отдельных компаний, бренд продолжает работать и развиваться. По информации Forbes Ukraine, в 2024 году сеть насчитывала 41 ресторан в шести городах Украины. Тогда компания возобновила активное расширение после почти двухлетней паузы и планировала открыть новые заведения, инвестируя около 1 миллиона долларов в каждое.

Таким образом, в публикациях о ресторанном рынке "Пузату Хату" традиционно связывают с братьями Вячеславом и Александром Константиновскими. В то же время публичная позиция Вячеслава Константиновского и изменения в юридических структурах бизнеса не позволяют однозначно утверждать, что именно они являются фактическими конечными владельцами всех ресторанов и торговой марки.

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