Хто володіє мережею ресторанів "Пузата Хата": що відомо про власників бізнесу

Хто створив "Пузату Хату" та кому належить мережа

Мережа ресторанів "Пузата Хата" розпочала роботу у 2003 році, її концепція передбачала заклади з традиційною українською кухнею, домашніми стравами та доступними цінами. Згодом бренд перетворився на одну з найбільших ресторанних мереж країни у своєму сегменті. У матеріалах про український ресторанний бізнес власниками "Пузатої Хати" називають братів В'ячеслава та Олександра Костянтиновських. Зокрема, таку інформацію наводило видання Forbes Ukraine у матеріалі про найбільші ресторанні мережі України за 2024 рік, який передрукувала РАУ.

Водночас є важливий нюанс. В інтерв'ю 2016 року В'ячеслав Костянтиновський заявляв, що вони з братом ніколи не володіли "Пузатою Хатою". За його словами, підприємці розробляли концепцію мережі, але не були її інвесторами та не керували компанією, яка розвивала бренд.

Таким чином, варто розрізняти участь братів Костянтиновських у створенні концепції ресторану та юридичне володіння бізнесом. Саме тому в публікаціях про мережу можна зустріти різні пояснення щодо її власників.

Що відомо про компанії мережі та масштаби бізнесу

Юридична структура ресторанного бізнесу дещо складніша, ніж може здатися на перший погляд. Зокрема, у відкритих реєстрах можна знайти інформацію про ТОВ "Пузата Хата" (код ЄДРПОУ 33636438). Серед засновників цієї компанії зазначені Владислав Гулій із часткою 59%, ТОВ "Діапріс" із часткою 21% та ТОВ "ТМ-МСК" із часткою 20%. Водночас станом на листопад 2026 року ця юридична особа має статус припиненої.

Ще одна компанія, пов'язана з ресторанним бізнесом мережі, – ТОВ "Оперком". Саме її фінансові показники використовувалися під час оцінювання доходів "Пузатої Хати". За даними Forbes Ukraine, виторг цієї компанії у 2023 році становив близько 951 мільйона гривень, що дозволило мережі увійти до трійки найбільших ресторанних бізнесів країни за цим показником.

Важливо! Однак і тут є важливий нюанс: за даними реєстрового сервісу VB.ua, станом на жовтень 2026 року ТОВ "Оперком" також має статус припиненої юридичної особи. У реєстрових відомостях її засновником і кінцевим бенефіціаром зазначений Махсуталі Аскаров із часткою 100%. Це ще раз демонструє, чому не варто ототожнювати одну юридичну особу з усім ресторанним брендом.

Попри зміни в юридичній структурі окремих компаній, бренд продовжує працювати та розвиватися. За інформацією Forbes Ukraine, у 2024 році мережа налічувала 41 ресторан у шести містах України. Тоді компанія відновила активне розширення після майже дворічної паузи та планувала відкрити нові заклади, інвестуючи близько 1 мільйона доларів у кожен.

Отже, у публікаціях про ресторанний ринок "Пузату Хату" традиційно пов'язують із братами В'ячеславом та Олександром Костянтиновськими. Водночас публічна позиція В'ячеслава Костянтиновського та зміни в юридичних структурах бізнесу не дозволяють однозначно стверджувати, що саме вони є актуальними кінцевими власниками всіх ресторанів і торговельної марки.

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