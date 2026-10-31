Не лише косметика та побутова хімія: кому насправді належить мережа PROSTOR

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Хто є власником мережі PROSTOR

Власником мережі магазинів PROSTOR є український підприємець Вадим Тугай. Він заснував бізнес у 2005 році, відкривши перший магазин у Дніпрі, пише All Retail. Згодом локальний ритейлер перетворився на одну з найбільших українських мереж у сегменті drogerie – магазинів, що спеціалізуються на косметиці, засобах особистої гігієни та товарах для дому.

Компанія працює під брендом PROSTOR, а юридичною особою, яка розвиває мережу, є ТОВ "НУМІС". За даними медіа, саме ця компанія управляє бізнесом, а її власником є Вадим Тугай. Підприємець також відомий тим, що раніше був пов'язаний із розвитком мережі EVA, але згодом зосередився на власному проєкті.

Цікаво! В асортименті PROSTOR представлені декоративна косметика, парфумерія, засоби для догляду за шкірою та волоссям, побутова хімія, товари для гігієни й дому. Крім продукції відомих українських і міжнародних виробників, мережа розвиває власні торгові марки.

Важливим етапом розвитку стало придбання мережі "Космо". У 2019 році Вадим Тугай завершив угоду щодо її купівлі, що дало змогу PROSTOR посилити позиції на українському ринку.

Що відомо про масштаби бізнесу та майбутнє PROSTOR

За підсумками 2025 року мережа налічувала близько 468 магазинів у 22 регіонах України. Того ж року виторг компанії, за даними Forbes Ukraine, становив 5,7 мільярда гривень – приблизно на 12% більше, ніж роком раніше. Ці показники свідчили, що PROSTOR залишався значним гравцем українського роздрібного ринку.

Зверніть увагу! У червні 2026 року навколо майбутнього мережі виникла невизначеність: з'явилися повідомлення про можливе припинення роботи магазинів. Однак згодом компанія спростувала інформацію про повну ліквідацію бізнесу. У PROSTOR пояснили, що проводять оптимізацію операційних процесів, переглядають витрати та закривають окремі торгові точки, які працюють недостатньо ефективно.

Наступним етапом має стати зміна позиціювання бренду. За інформацією, оприлюдненою в жовтні 2026 року, мережа планує більше орієнтуватися на доступні ціни, оновлювати формат магазинів і розширювати асортимент. Компанія також заявляла про намір зберегти щонайменше 380 торгових точок після оптимізації.

Отже, PROSTOR залишається бізнесом Вадима Тугая, який розпочався з одного магазину в Дніпрі. Нині компанія зосереджена на підвищенні ефективності та оновленні своєї бізнес-моделі, а не на повному припиненні діяльності.

Раніше ми писали, що співвласниками мережі "АТБ" є Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. Кожному з них належить по 33,3% компанії.